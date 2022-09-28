Хорхе Карраскаль отдал две результативные передачи в двух матчах за сборную Колумбии

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль отметился очередным результативным действием в матче за сборную Колумбии. В товарищеской встрече с национальной командой Мексики (3:2) игрок отдал результативную передачу в эпизоде со вторым голом колумбийцев. Стоит отметить, что в нынешнюю паузу на игры сборных Хорхе Карраскаль дебютировал за Колумбию.



Напомним, сборная Колумбии не смогла завоевать путёвку на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре. Колумбийцы заняли шестое место в турнирной таблице, им не хватило всего одного очка, чтобы сыграть в межконтинентальном плей-офф.



В 10 матчах РПЛ 24-летний Карраскаль также забил пять голов и отдал три результативные передачи. Его соглашение с московской командой истекает в 2026 году. ЦСКА в этих встречах набрал 20 очков и занимает в турнирной таблице третье место.

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