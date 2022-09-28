Якин высоко оценил игру Зоммера в матче Швейцария — Чехия

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин высказался об игре голкипера Яна Зоммера в матче группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Чехии (2:1).



«Что касается отражённого Зоммером пенальти, он отбивает такие удары на тренировках. Футболисты ставят деньги на это. Могу вас заверить, что Ян уже стал довольно богатым. У Зоммера был непростой сезон в мёнхегладбахской «Боруссии», но в последние месяцы он снова обрёл уверенность в себе. Он развивается от матча к матчу. Это радует, потому что отличный голкипер понадобится нам на предстоящем чемпионате мира», — приводит слова Якина пресс-служба УЕФА.

Команды выступали в группе A2. В ней победила сборная Испании. В шести матчах турнира команда Луиса Энрике набрала 11 очков. Португальская национальная команда заняла второе место в квартете. Команда Фернанду Сантуша набрала 10 очков. Ниже расположились команды Швейцарии (9) и Чехии (4). Испанцы вышли в полуфинал турнира, а чехи покинули элитную группу.