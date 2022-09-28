«Ньюкасл» включился в борьбу за Асенсио. На игрока также претендуют «Барса» и «Ливерпуль»

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Одним из претендентов на игрока является «Ньюкасл Юнайтед», информирует Mundo Deportivo.

Согласно сведениям источника, «Ньюкасл», интересовавшийся Асенсио ранее, вновь включился в борьбу за игрока. В борьбе за право подписания футболиста «сороки» будут конкурировать с «Барселоной», «Ливерпулем» и «Арсеналом».

Речь идёт о бесплатном подписании Асенсио на правах свободного агента, ведь его контракт с «Реалом» истекает в 2023 году. Представители «Ньюкасла» уже провели переговоры с агентом футболиста.

26-летний Асенсио в текущем сезоне провёл четыре матча за «Реал», забив один гол. Ранее испанские СМИ сообщали, что «Королевский клуб» не намерен предлагать Марко новый контракт.

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