Тите: игроки сборной Туниса будто старались сделать всё, чтобы Неймар не поехал на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Бразилии Тите после товарищеского матча с национальной командой Туниса (5:1) отметил преднамеренные грубые действия соперников в отношении бразильского нападающего Неймара.



«Мы знали, что соперник составит конкуренцию и будет бороться, но я не представлял, что будет такая агрессия по отношению к Неймару. Будто они старались сделать всё, чтобы он не смог поехать на чемпионат мира. Жажда соревноваться не позволяет безэмоционально проводить товарищеские встречи, поэтому мы шли на риск, но это было действительно опасно», — приводит слова Тите Goal.com.



Напомним, в нынешнем сезоне Неймар в 13 матчах за сборную и «Пари Сен-Жермен» забил 14 голов и отдал восемь результативных передач.

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