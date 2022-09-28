Экс-капитана «Рубина», получившего 12 лет колонии общего режима, отпустили по УДО

Бывшего капитана «Рубина» Сергея Харламова отпустили по УДО по делу КПК «Рост» – прокуратура обжаловала решение, сообщает «БИЗНЕС Online».



Приговор по делу КПК «Рост» Вахитовский суд Казани вынес 13 ноября 2020 года, а в марте 2022-го Верховный суд республики Татарстан его изменил. В частности, вышестоящая инстанция исключила из приговора организацию преступного сообщества. Андрею Макарову, которого Вахитовский суд ранее признал создателем пирамиды, срок наказания снизили с 13,5 до 12,5 года колонии. Харламову наказание снизили с 12 до 11 лет колонии.



Деятельность пирамиды КПК «Рост» распространялась на 23 региона России и насчитывала 40 филиалов. На имущество фигурантов, общая стоимость которого составила 300 млн рублей, был наложен арест. По версии следствия, в общей сложности злоумышленники похитили более 1,4 млрд рублей, из которых более 43 млн рублей были легализованы.



Харламов защищал цвета «Рубина» с 1990 по 1993 и с 1997 по 2004 год. В казанском клубе он завершил свою карьеру.

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