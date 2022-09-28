Определились участники 1/4 финала четвёртого футбольного фестиваля «Чемпионата» U10

Во вторник на стадионе «Металлург» в Москве состоялись решающие матчи групповой стадии четвёртого детского фестиваля «Чемпионата» среди футболистов 2012 года рождения, который мы проводим совместно с фондом развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее».

Фавориты турнира, столичные «Спартак» и «Чертаново», вышли из групп A и D соответственно со стопроцентным результатом: три победы из трёх. Вторую путёвку в группе А завоевал «Космос» из Долгопрудного, победивший во вторник своего основного конкурента, севастопольскую «Жемчужину», 3:1. В группе D на втором месте финишировала сборная «Толяофутболе», которая в решающем для себя матче одолела омское «Динамо» со счетом 3:2.

В группе B четвертьфиналистами стали победитель казанского отборочного этапа «Зелёный Ключ» из Йошкар-Олы и финалист отбора в Новороссийске «Виста Джуниор» из Геленджика. Во вторник лидеры группы провели очный поединок, йошкаролинцы одержали разгромную победу 7:0.

А в группе C борьба получилась самой напряжённой. Всего пяти очков хватило московскому «Ротору» чтобы занять первую строчку. Правда, «Ротор» стал одним из четырёх участников, не потерпевших на групповом этапе ни одного поражения. Вторым обладателем путёвки стали воспитанники школы «Уралкидс» из Екатеринбурга, которым помогла ничья конкурентов, «СШ №8 Землякофф» из Пензы и «Спартака Юниор» из Новокузнецка.

В среду в четвертьфиналах встречаются «Чертаново» – «Виста Джуниор», «Космос» – «Зелёный Ключ», «Ротор» – «Толяофутболе» и «Уралкидс» – «Спартак».

Все матчи фестиваля транслируются на YouTube-канале фонда. Следить за новостями турнира можно по тегу Детский фестиваль «Чемпионата».

Результаты второго дня: