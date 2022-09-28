Тренер сборной Португалии Сантуш: наше доверие к Роналду — абсолютное

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался об игре нападающего Криштиану Роналду в матче группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Испании (1:0).



«Сборная Португалии — это команда. Наше доверие к Криштиану – абсолютное. В матче с Испанией у него было три-четыре момента, он обычно нормально с ними справляется, но в этот раз не сумел их реализовать. Таков футбол», — приводит слова Сантуша Mundo Deportivo.



Команды выступали в группе A2. Победителем в ней оказалась сборная Испании. В шести матчах турнира команда Луиса Энрике набрала 11 очков. Португальская национальная команда заняла второе место в квартете. Команда Фернанду Сантуша набрала 10 очков. Ниже расположились команды Швейцарии (9) и Чехии (4).