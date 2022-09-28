«Найти и наказать». Ришарлисон высказался о фанате, бросившем в него банан
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Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон отреагировал на бросок банана со стороны фаната во время товарищеского матча с Тунисом (5:1). Напомним, во время игры, прошедшей на стадионе «Парк де Пренс», в Ришарлисона с трибун был брошен банан. Это произошло, когда игрок праздновал второй гол своей национальной команды.
«Я говорил о случившемся с Роберто Фирмино. Сказал ему: «Слава богу, что я не видел этого. Потому что я не знаю, что мог бы сделать на эмоциях». Этого фаната нужно найти и наказать.
Это тяжёлая ситуация. Все видели, что недавно случилось с Винисиусом. А теперь это, на стадионе… Пусть власти найдут и накажут этого фаната. Этот инцидент должен стать уроком для людей, что так нельзя поступать», — приводит слова Ришарлисона Goal.
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