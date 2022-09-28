Медведев: решение об участии Барриоса в матче со «Спартаком» будет принято в день игры

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев рассказал, когда будет принято решение об участии полузащитника Вильмара Барриоса в матче со «Спартаком» в Кубке России.

«Барриос уже летит в Россию. Решение об участии игрока в матче со «Спартаком» будет принято в день игры», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее стало известно, что Барриос ещё не вернулся в санкт-петербургский «Зенит» из расположения национальной команды Колумбии, а его участие в игре со «Спартаком» находится под вопросом. Матч группового этапа Кубка России сезона-2022/2023 «Спартак» — «Зенит» состоится завтра, 29 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало игры — в 20:30 мск.