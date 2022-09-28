Медведев: решение об участии Барриоса в матче со «Спартаком» будет принято в день игры
Поделиться
Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев рассказал, когда будет принято решение об участии полузащитника Вильмара Барриоса в матче со «Спартаком» в Кубке России.
«Барриос уже летит в Россию. Решение об участии игрока в матче со «Спартаком» будет принято в день игры», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Ранее стало известно, что Барриос ещё не вернулся в санкт-петербургский «Зенит» из расположения национальной команды Колумбии, а его участие в игре со «Спартаком» находится под вопросом. Матч группового этапа Кубка России сезона-2022/2023 «Спартак» — «Зенит» состоится завтра, 29 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало игры — в 20:30 мск.
Комментарии
- 28 сентября 2022
-
12:36
-
12:34
-
12:29
-
12:20
-
12:02
-
11:58
-
11:58
-
11:38
-
11:36
-
11:30
-
11:21
-
11:20
-
11:00
-
10:59
-
10:45
-
10:41
-
10:41
-
10:23
-
10:20
-
10:01
-
09:49
-
09:47
-
09:36
-
09:31
-
09:29
-
09:29
-
09:21
-
09:06
-
08:57
-
08:52
-
08:30
-
08:24
-
07:31
-
06:57
-
06:38
Партнерский контент