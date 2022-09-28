Деулофеу: Барелла феноменален. Он настоящий символ «Интера» — местный Хави

Нападающий «Удинезе» Жерар Деулофеу после победы в матче 7-го тура чемпионата Италии по футболу с «Интером» (3:1) поделился мнением о полузащитнике соперника Николо Барелле и нападающем Ромелу Лукаку. В этой встрече голом отметился бывший футболист ЦСКА Яка Бийол.



«Николо Барелла феноменален. Я попросил его обменяться футболками после той игры. Он забил нам потрясающим ударом со штрафного. Никола является настоящим символом «Интера». Барелла — это местный Хави. Он хочет побеждать и привести «Интер» на вершину.



Ромелу Лукаку — мой бывший партнёр по «Эвертону», которому я отдал много результативных передач. Это настоящий зверь, которого нужно хорошо опекать, ведь это прирождённый нападающий», — цитирует Деулофеу Football Italia.