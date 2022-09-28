Защитник «Барселоны» Бельерин пропустит три-четыре недели из-за травмы
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«Барселона» на официальном сайте сообщила результаты медицинского обследования защитника Эктора Бельерина.
Напомним, футболист получил повреждение на тренировке каталонской команды и не смог завершить занятие из-за дискомфорта в ноге. В ходе медицинских тестов у Бельерина была диагностирована травма камбаловидной мышцы левой ноги. Ожидается, что восстановление защитника займёт три-четыре недели.
В текущем сезоне 27-летний испанец провёл два матча в рамках испанской Примеры. Бельерин стал игроком «Барселоны» летом 2022 года, подписав контракт на один год. В прошлом сезоне Бельерин на правах аренды из «Арсенала» выступал за «Бетис», где принял участие в 32 играх и оформил пять голевых передач, а также выиграл Кубок Испании.
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