Райс: Беллингем — будущее английского футбола

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс поделился мнением о товарище по национальной команде Джуде Беллингеме.
«Я не думаю, что когда-либо читал игру так же хорошо, как он в 19 лет. Я наблюдаю за многими молодыми футболистами в клубе и по всему миру. Иметь полный пакет навыков — это непросто, и я думаю, он это понимает.
Каждый раз, когда я играю с Джудом, мы выстраиваем связи и я говорю: «Иди вперёд, атакуй, а я буду держаться сзади и защищать тебя». У нас это хорошо получается, с ним здорово играть. Надеюсь, Джуд продолжит развиваться. Он будущее английского футбола на ближайшие 15 лет», — приводит слова Райса Mirror.
Джуд Беллингем стал игроком «Боруссии» летом 2020 года, перейдя из «Бирмингема» за € 25 млн. В нынешнем сезоне полузащитник в 10 матчах во всех турнирах забил три мяча.
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