Видеообзор матча Лиги наций Украина — Шотландия

Вчера, 27 сентября, состоялся матч 6-го тура Лиги наций между сборными Украины и Шотландии. Игра проходила на стадионе «Стадион Краковии» в Кракове (Польша) и завершилась со счётом 0:0. После этой ничьей шотландцы поднялись в элитный дивизион турнира, а украинцы остались в Лиге B.

Украина сыграла вничью с Шотландией и осталась в дивизионе B

Матчи Лиги наций в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.

Команды выступали в группе B1. В ней победила сборная Шотландии. В шести матчах турнира команда Стива Кларка набрала 13 очков. Украинская национальная команда заняла второе место в квартете. Команда Александра Петракова набрала 11 очков. Ниже расположились команды Ирландии (8) и Армении (3).