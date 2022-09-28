Араухо успешно перенёс операцию в Финляндии

Защитник «Барселоны» и сборной Уругвая Рональд Араухо был успешно прооперирован в одной из финских клиник, сообщает клубная пресс-служба.



Араухо получил травму в игре за сборную Уругвая, когда команда проводила товарищеский матч с Ираном. Защитник повредил ногу уже на пятой минуте матча, после чего покинул поле. О точных сроках восстановления не сообщается, но ожидается, что футболист может пропустить чемпионат мира в Катаре, который начнётся 20 ноября.



Напомним, кроме Рональда Араухо, травмы в расположениях сборных получили несколько других футболистов «Барселоны»: Френки де Йонг, Мемфис Депай, Жюль Кунде и Усман Дембеле.

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