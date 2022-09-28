Видеообзор победы сборной Сербии в матче Лиги наций с Норвегией

Вчера, 28 сентября, состоялся матч 6-го тура Лиги наций Норвегия — Сербия. Встреча проходила в Осло на стадионе «Уллевол» и закончилась победой гостей со счётом 2:0.

Сербия обыграла Норвегию и вышла в Лигу А Лиги наций

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На 42-й минуте Душан Влахович с передачи Филипа Костича открыл счёт. А на 54-й минуте Александр Митрович удвоил преимущество гостей, ему ассистировал Иван Илич.

Благодаря этой победе сборная Сербии набрала 13 очков и заняла первое место в турнирной таблице в своей группе. Теперь сербы в следующем розыгрыше турнира сыграют в Лиге А. Сборная Норвегии завершила выступление на втором месте. Норвежцы набрали 10 очков. В Лигу C из этого квартета отправится сборная Швеции.