Адвокат экс-директора «Чертаново» Ларина заявила, что подаст апелляцию на решение суда

Адвокат Мария Эйсмонт, представляющая интересы бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина, заявила, что подаст апелляцию на решение суда.



«Будем подавать апелляцию на решение суда. Когда — не знаем», — передаёт слова Эйсмонт корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.



Ранее в Замоскворецком суде Москвы вынесли приговор по делу бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина. Суд приговорил экс-директора «Чертаново» Ларина к трём годам лишения свободы за мошенничество.



По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование. Сам функционер неоднократно заявлял, что обвинения в его адрес несправедливы. Ранее состоялось заседание суда по делу Ларина, на котором функционера поддержал ряд известных футболистов, воспитанников академии «Чертаново».

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