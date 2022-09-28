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Адвокат экс-директора «Чертаново» Ларина заявила, что подаст апелляцию на решение суда

Адвокат экс-директора «Чертаново» Ларина заявила, что подаст апелляцию на решение суда
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Адвокат Мария Эйсмонт, представляющая интересы бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина, заявила, что подаст апелляцию на решение суда.

«Будем подавать апелляцию на решение суда. Когда — не знаем», — передаёт слова Эйсмонт корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Ранее в Замоскворецком суде Москвы вынесли приговор по делу бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина. Суд приговорил экс-директора «Чертаново» Ларина к трём годам лишения свободы за мошенничество.

По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование. Сам функционер неоднократно заявлял, что обвинения в его адрес несправедливы. Ранее состоялось заседание суда по делу Ларина, на котором функционера поддержал ряд известных футболистов, воспитанников академии «Чертаново».

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