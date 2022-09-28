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Сарвели — о приговоре Ларину: в жизни много несправедливости. Верю, что выйдет по УДО

Сарвели — о приговоре Ларину: в жизни много несправедливости. Верю, что выйдет по УДО
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Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели прокомментировал приговор, вынесенный бывшему директору «Чертаново» Николаю Ларину.

«Для меня это очень серьёзный удар. К сожалению, живём в такое время, когда может произойти всё что угодно. Дело Николая Юрьевича Ларина показывает, что в жизни много несправедливости, но нам надо как-то с этим бороться и жить дальше. Я сожалею, что всё так произошло. Буду его поддерживать. Верю, что выйдет на свободу намного раньше, по условно-досрочному освобождению», — сказал Сарвели в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, Ларина приговорили к трём годам исправительной колонии общего режима за мошенничество. По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.

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