Шнякин: в чём смысл пребывания Ларина в тюрьме?
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Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин отреагировал на приговор, вынесенный бывшему директору «Чертаново» Николаю Ларину.
«Слов нет. Кроме таких: 20 часами ранее пришла новость о том, что трём сотрудникам ФСИН дали 3–3,5 года за избиение заключённого до смерти. У Ларина же из мёртвых были только «души», благодаря которым он вырастил плеяду игроков уровня РПЛ/ФНЛ. В чём проблема наказать выплатой ущерба, штрафами, работами? В чём смысл пребывания Ларина в тюрьме?» — написал Шнякин в своём телеграм-канале.
Напомним, Ларина приговорили к трём годам исправительной колонии общего режима за мошенничество. По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
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