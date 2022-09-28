Стали известны последние слова экс-директора «Чертаново» Ларина перед приговором

Во время оглашения приговора Николай Ларин повернулся к находящимся в зале суда и сказал: «Всем пока», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Напомним, сегодня, 28 сентября, в Замоскворецком суде Москвы вынесли приговор по делу бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина. Функционера приговорили к трём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Николая Ларина обвиняли в мошенничестве. По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование. Сам функционер неоднократно заявлял, что обвинения в его адрес несправедливы. Ранее состоялось заседание суда по делу Ларина, на котором функционера поддержал ряд известных футболистов, воспитанников академии «Чертаново».
- 28 сентября 2022
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