Солдатенков: очень надеюсь, что все недовольны решением суда посадить Ларина в тюрьму
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Защитник самарских «Крыльев Советов» Александр Солдатенков отреагировал на приговор, вынесенный бывшему директору «Чертаново» Николаю Ларину.
«Приговор на три года — это несправедливо по отношению не только к Николаю Юрьевичу, но и к российскому футболу. Я, как и многие футболисты, тренеры и специалисты, считаю, что Ларин многое сделал для детско-юношеского и взрослого футбола. Очень надеюсь, что все недовольны решением суда посадить его в тюрьму. Может, как-то получится оспорить. Будем надеяться, что благодаря апелляции приговор пересмотрят, потому что не хотелось бы, чтобы футбол терял такого человека как минимум на три года», — сказал Солдатенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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