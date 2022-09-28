Ларин выступил с заявлением после приговора к лишению свободы

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин сделал новую публикацию в социальных сетях после приговора к лишению свободы сроком на три года. Ларин обратился к своим подписчикам и прикрепил песню Александра Розенбаума «Мне пел-нашёптывал начальник из сыскной».

«Если вы видите этот пост, значит, я покинул вас на какое-то время. Мне жаль, что так получилось. Но я горжусь нашей школой, коллективом и своей работой. И нашими выпускниками, конечно.

Это одна из моих любимых песен Александра Розенбаума. Будет сопровождать меня в ближайшее время.

В моих соцсетях будут какие-то новости о том, где я и как (если будет такая возможность). По возможности не отписывайтесь от меня. Всех люблю», — написал Ларин в своих соцсетях.