Экс-футболист «Реала»: Мостового и Карпина помнят в Испании, Смолова — нет

Бывший футболист мадридского «Реала» Рубен де ла Ред поделился мнением о футболистах из России, которые раньше выступали в испанском чемпионате.
«Почему у испанцев пропал интерес к россиянам? Я не могу сказать точно. Раньше футболисты из России чаще приезжали в Испанию и в другие страны, чтобы играть на европейском уровне. Всё на самом деле относительно. Многое зависит от игроков, от их уровня.
В России есть определённый уровень. Просто раньше в России были более разноплановые футболисты.
Какие воспоминания у меня остались от Мостового и Карпина? Характер! У русских очень сильный соревновательный дух. Эти двое футболистов мне нравились своими персональными качествами, своей харизмой. И надо сказать, что в Испании их до сих пор помнят.
Не думаю, что болельщики помнят Фёдора Смолова, который не так давно выступал в «Сельте». Он не так долго играл в Испании», — цитирует Рубена де ла Реда Metaratings.
- 28 сентября 2022
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