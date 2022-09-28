Радимов — о приговоре Ларину: грустное событие не только для футбола, а вообще в жизни

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о заключении бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина. Функционера приговорили к трём годам лишения свободы.
«Я скажу то же самое, что и люди, выступавшие в поддержку Ларина. Насколько я понимаю, он и вину признал свою, и деньги тратил на ребят, а не на себя. Верю ли, что выйдет по УДО? Откуда же я знаю? Мне бы хотелось этого. Не только мне, но и многим хотелось, чтобы он не сел вообще.
Это грустное событие не только для футбола, а вообще в жизни», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, сегодня, 28 сентября, в Замоскворецком суде Москвы вынесли приговор по делу бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина. Функционера приговорили к трём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Николая Ларина обвиняли в мошенничестве. По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование. Сам функционер неоднократно заявлял, что обвинения в его адрес несправедливы. Ранее состоялось заседание суда по делу Ларина, на котором функционера поддержал ряд известных футболистов, воспитанников академии «Чертаново».
- 28 сентября 2022
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