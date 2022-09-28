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ФИФА расследует инцидент с брошенным в Ришарлисона бананом во время матча Бразилия — Тунис

ФИФА расследует инцидент с брошенным в Ришарлисона бананом во время матча Бразилия — Тунис
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ФИФА начала расследование инцидента, произошедшего во время товарищеского матча Бразилия — Тунис (5:1), сообщается на официальном сайте организации.

Напомним, во время игры, прошедшей на стадионе «Парк де Пренс» во Франции, в футболиста сборной Бразилии Ришарлисона с трибун был брошен банан. Это произошло, когда игрок праздновал второй гол своей национальной команды. Сам Ришарлисон призвал наказать виновных в проявлении расизма во время матча.

«Прежде всего, ФИФА решительно осуждает любые формы расизма и насилия. У нас есть чёткая позиция, которая заключается в абсолютной нетерпимости к такому поведению в футболе. ФИФА расследует инцидент, произошедший во время игры», — говорится в заявлении организации.

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