Карпин высказался о решении суда посадить в тюрьму экс-директора «Чертаново» Ларина

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал приговор, вынесенный бывшему директору «Чертаново» Николаю Ларину.

«Я всего дела не знаю, но из того, что я знаю, — по мне, это катастрофа», — сказал Карпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Ларина приговорили к трём годам исправительной колонии общего режима за мошенничество. По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование. Сам функционер неоднократно заявлял, что обвинения в его адрес несправедливы.

Ларин занимал пост генерального директора академии «Чертаново» и работал в клубе на протяжении 13 лет. На данный момент «Чертаново» выступает во Второй лиге России.