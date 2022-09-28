Красивый гол дальним ударом — в видеообзоре матча Лиги наций Греция — Северная Ирландия

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Греции принимала национальную команду Северной Ирландии. Встреча прошла на стадионе «Георгиос Камарас» в Афинах (Греция) и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
Сборная Греции обыграла Северную Ирландию в матче Лиги наций
Матчи Лиги наций в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.
На 14-й минуте встречи счёт открыл греческий нападающий Димитриос Пелькас. Через четыре минуты футболист сборной Северной Ирландии Шейн Лейвери сравнял счёт. На 55-й минуте полузащитник Георгиос Масурас вновь вывел вперёд греческую команду. Итоговый счёт на 80-й минуте установил игрок сборной Греции Петрос Манталос.
Таким образом, сборная Греции заняла первое место в турнирной таблице группы 2 Лиги С и добилась повышения в Лигу В. Северная Ирландия замкнула квартет и попала в плей-аут.
- 28 сентября 2022
-
16:54
-
16:53
-
16:49
-
16:40
-
16:37
-
16:35
-
16:31
-
16:28
-
16:13
-
16:00
-
15:55
-
15:55
-
15:41
-
15:32
-
15:32
-
15:32
-
15:17
-
15:12
-
15:11
-
14:53
-
14:46
-
14:45
-
14:38
-
14:34
-
14:30
-
14:19
-
14:14
-
14:06
-
13:56
-
13:52
-
13:41
-
13:35
-
13:27
-
13:26
-
13:24