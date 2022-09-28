Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Динияр Билялетдинов получил повестку в военкомат

Динияр Билялетдинов получил повестку в военкомат
Комментарии

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов получил повестку в военкомат, информирует телеграм-канал Baza.

Согласно сведениям источника, в повестке 37-летнего футболиста есть сразу несколько неточностей. Местом его работы указан футбольный клуб «Спартак», а также допущена ошибка в фамилии спортсмена — «Булалетдинов».

Отмечается, что футболист никогда не служил в армии полноценно. По словам его отца, Динияр «служил по спортивной линии».

Напомним, Билялетдинов ранее выступал за московский «Локомотив», ливерпульский «Эвертон», московский «Спартак», махачкалинский «Анжи», московское «Торпедо», казанский «Рубин» и литовский «Тракай». Динияр — чемпион России 2004 года, обладатель Кубка России сезона-2006/2007. В составе сборной России он провёл 46 матчей и забил шесть голов.

Новость по теме
В РФС рассказали, могут ли российские футболисты и судьи получить бронь от мобилизации
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022