Драматичная развязка на последних секундах — в видеообзоре матча Албания — Исландия

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Албании принимала национальную команду Исландии. Встреча прошла на стадионе «Эйр Албания (Арена Комбетаре)» в Тиране (Албания) и завершилась ничьей со счётом 1:1.

Сборная Албании сыграла вничью с Исландией в матче Лиги наций:

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На 10-й минуте встречи прямую красную карточку получил защитник сборной Исландии Арон Гуннарссон, после чего гости остались в меньшинстве. На 35-й минуте счёт открыл полузащитник албанской национальной команды Эрмир Леньяни. В концовке счёт сравнял исландский хавбек Микаэль Андерсон.

Сборные Исландии и Албании заняли второе и третье место в турнирной таблице группы 2 Лиги В соответственно и сохранили место в лиге. В Лигу А ранее вышел Израиль, места в Лиге В лишилась национальная команда России, отстранённая от участия в международных турнирах.