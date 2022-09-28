Игонин: слова Семака о ротации на матч со «Спартаком» — это отчасти пренебрежение Кубком

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин отреагировал на слова главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака, который недавно заявил, что в матче Кубка России со «Спартаком» будет ротация состава.
«Слова Семака про ротацию — показатель пренебрежительного отношения к Кубку России? Отчасти. Да. По Кубку России давно возникает много вопросов. Клубы РПЛ включаются ближе к концу турнира. Имидж этого соревнования давно страдает. И отсутствие еврокубков не добавляет эмоций и интереса к турниру. Да и сам розыгрыш такой… Можно несколько раз проиграть, но всё равно пройти дальше.
Удивило, что Семак сообщил о ротации, несмотря на статусность матча? Выводы надо делать не нам, а футболистам, которые не считаются основными. Ведь в прошлом матче они проиграли. У них появился шанс — но они им не воспользовались. Надеюсь, воспользуются в Москве.
Ожидаю, что Семак выставит основной состав? В любом случае идеальный состав не выйдет. Есть травмированные и дисквалифицированные. Так что, независимо от ротации, основного состава не будет», — приводит слова Игонина Legalbet.
Напомним, матч «Спартак» — «Зенит» состоится завтра, 29 сентября, в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск.
- 28 сентября 2022
-
16:54
-
16:53
-
16:49
-
16:40
-
16:37
-
16:35
-
16:31
-
16:28
-
16:13
-
16:00
-
15:55
-
15:55
-
15:41
-
15:32
-
15:32
-
15:32
-
15:17
-
15:12
-
15:11
-
14:53
-
14:46
-
14:45
-
14:38
-
14:34
-
14:30
-
14:19
-
14:14
-
14:06
-
13:56
-
13:52
-
13:41
-
13:35
-
13:27
-
13:26
-
13:24