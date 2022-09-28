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«Химки» — «Локомотив»: составы команд на матч Кубка России

«Химки» — «Локомотив»: составы команд на матч Кубка России
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Стали известны стартовые составы «Химок» и «Локомотива» на матч группового этапа Кубка России. Встреча состоится сегодня, 28 сентября, на стадионе «Арена Химки» в Химках. Начало игры — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Локомотив».

«Химки»: Митрюшкин, Идову, Тихий, Садыгов, Глушаков, Ломовицкий, Данилкин, Филин, Кухарчук, Камлашев, Магомедов.

«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Магкеев, Едвай, Тикнизян, Марадишвили, Карпукас, Миранчук, Педро Габриэл, Керк, Изидор.

«Локомотив» в двух матчах набрал два очка и занимает третье место в турнирной таблице группы А. «Химки» (1) — на последнем, четвёртом месте. Соперниками команд по группе являются «Пари Нижний Новгород» (5) и «Краснодар» (4).

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