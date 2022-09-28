Бензема рассказал о совете Ди Стефано, которым он пользуется по сей день

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Карим Бензема поделился советом Альфредо Ди Стефано.

«Ди Стефано всегда говорил мне верить в свою мечту и наслаждаться каждым моментом в «Реале», и это то, что я делаю на тренировках и в играх. Я чувствую себя очень комфортно, и мне повезло, что я могу играть за лучший клуб в мире», — приводит слова футболиста Marca.

Также Бензема прокомментировал свою физическую форму и готовность сыграть в следующем матче.

«Я тренировался с командой, чувствую себя хорошо и с нетерпением жду воскресной игры. Я готов играть», — сказал француз.

В текущем сезоне Бензема провёл шесть матчей за «Реал» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал один результативный пас. Мадридский клуб в следующем туре чемпионата Испании встретится с «Осасуной». Матч пройдёт 2 октября.