Бензема рассказал о совете Ди Стефано, которым он пользуется по сей день

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Карим Бензема поделился советом Альфредо Ди Стефано.
«Ди Стефано всегда говорил мне верить в свою мечту и наслаждаться каждым моментом в «Реале», и это то, что я делаю на тренировках и в играх. Я чувствую себя очень комфортно, и мне повезло, что я могу играть за лучший клуб в мире», — приводит слова футболиста Marca.
Также Бензема прокомментировал свою физическую форму и готовность сыграть в следующем матче.
«Я тренировался с командой, чувствую себя хорошо и с нетерпением жду воскресной игры. Я готов играть», — сказал француз.
В текущем сезоне Бензема провёл шесть матчей за «Реал» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал один результативный пас. Мадридский клуб в следующем туре чемпионата Испании встретится с «Осасуной». Матч пройдёт 2 октября.
- 28 сентября 2022
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