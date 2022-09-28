ЦСКА — «Сочи»: текстовая онлайн-трансляция встречи начнётся в 20:00 мск

Сегодня, 28 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором ЦСКА примет «Сочи». Стартовый свисток главного арбитра встречи Алексея Сухого прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

По итогам двух прошедших матчей турнира армейцы занимают первое место квартета D с шестью очками в активе. Столько же и у «Урала», который сегодня одержал победу над московским «Торпедо». У «Сочи» же после двух туров нет ни одного набранного очка, в результате чего команда расположилась на последнем месте группы.

Следующий тур Российской Премьер-Лиги также стартует на этой неделе. Московскому ЦСКА предстоит встретиться с «Химками» на их поле, а «Сочи» отправится в гости к «Оренбургу». Оба матча пройдут в субботу, 1 октября.