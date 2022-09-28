«Краснодар» — «Пари НН»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00 мск
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Сегодня, 28 сентября, состоится матч 3-го тура Фонбет Кубка России, в котором «Краснодар» встретится с командой «Пари Нижний Новгород». Матч пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свисток главного арбитра Романа Сафьяна прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Пари Нижний Новгород» является лидером группы А, набрав после двух проведённых матч пять очков. «Краснодар» расположился на втором месте: южане сумели набрать четыре очка по итогам двух встреч.
На выходных также пройдёт 11-й тур Российской Премьер-Лиги. В воскресенье, 2 октября, «Пари НН» встретится с московским «Спартаком» у себя дома. На следующий день в Самаре пройдёт матч «Краснодара», который сыграет с «Крыльями Советов».
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