Президент «ПСЖ» — о финансовых рычагах «Барселоны»: законно ли это? Не уверен

Президент парижского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался о «Барселоне», которая этим летом активировала несколько финансовых рычагов для решения своих проблем и подписания новых игроков, а также вновь прокомментировал идею создания Суперлиги.

«Это несправедливо… Законно ли это? Я не уверен. Если такие методы одобряются, другие могут начать делать точно так же. У УЕФА, конечно, есть свои правила, и они будут должны обязательно всё изучить.

Что касается Суперлиги, то я действительно уверен, что её появления никто не допустит. Мы должны думать обо всех, а не только о себе, мы должны уважать наших болельщиков», — цитирует слова Аль-Хелаифи издание Marca.

Дубль Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Эльче»:

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