Педриньо забил дебютный гол за «Локомотив»

Бразильский нападающий московского «Локомотива» Педриньо открыл счёт в матче с «Химками» и оформил свой первый гол в составе железнодорожников. Команды встречаются в рамках группового этапа Кубка России на стадионе «Арена Химки» в Химках. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Локомотив».

«Локомотив» в двух матчах набрал два очка и занимает третье место в турнирной таблице группы А. «Химки» (1) — на последнем, четвёртом месте. Соперниками команд по группе являются «Пари Нижний Новгород» (5) и «Краснодар» (4).

Напомним, до перехода в «Локо» бразильский игрок выступал за «Америку» на правах аренды. В нынешнем сезоне Педриньо провёл 19 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Права на футболиста принадлежали «Ред Булл Брагантино».