«Тоттенхэм» может подписать Яна Облака в летнее ТО

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак попал в сферу интересов «Тоттенхэма». Как сообщают журналисты британского издания Evening Standard, в словенце главный тренер «шпор» Антонио Конте видит идеального преемника для нынешнего капитана лондонцев Уго Льориса.
Однако «Тоттенхэм» может столкнуться с конкуренцией за Облака со стороны «Манчестер Юнайтед». Руководство «красных дьяволов», которое сомневается относительно будущего Давида де Хеа на «Олд Траффорд», попросило держать их в курсе ситуации голкипера.
Облак в прошлом заявлял о своей заинтересованности в переходе в английскую Премьер-лигу, но сумма отступных в размере € 120 млн не позволила английским клубам оформить трансфер Яна. Считается, что теперь его стоимость значительно снизилась.
В Англии вратарь отразил пенальти и трижды спас на добивании:
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