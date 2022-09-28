Педриньо за 16 минут оформил дубль в ворота «Химок»

Нападающий московского «Локомотива» Педриньо дважды поразил ворота «Химок» в матче группового этапа Кубка России. Встреча проходит на стадионе «Арена Химки» в Химках.



На 20-й минуте матча бразилец оформил свой дебютный гол за московский клуб, ворвавшись в штрафную и переиграв голкипера, а уже через 16 минут Педриньо удвоил преимущество железнодорожников. Счёт на момент выхода новости — 2:0 в пользу москвичей.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры «Химки» — «Локомотив».

«Локомотив» в двух матчах набрал два очка и занимает третье место в турнирной таблице группы А. «Химки» (1) — на последнем, четвёртом месте. Соперниками команд по группе являются «Пари Нижний Новгород» (5) и «Краснодар» (4).