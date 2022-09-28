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Гончаренко прокомментировал победу над «Торпедо»

Гончаренко прокомментировал победу над «Торпедо»
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал победу в матче третьего раунда Кубка России над «Торпедо» (1:0).

«Первые 30 минут у нас было очень хорошее преимущество. Мы достаточно грамотно действовали в отдельных эпизодах, в какой-то момент поменяли схему. После этого стало сложнее, но наш отход назад связан с тем, что мы давно не побеждали, а очень хотелось выиграть. Результат довлеет.

Игроки, которыми я располагаю, могут выходить из-под качественного прессинга соперника, но сегодня этого не происходило. Если в предыдущих матчах мы хорошо играли, но проигрывали, то сейчас мы не очень хорошо играли, но одержали победу. Такие победы нам тоже нужны», — сказал Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.

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