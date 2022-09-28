Баженов — о приговоре Ларину: есть закон — ему надо следовать, нравится вам это или нет

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов высказался о судебном приговоре бывшему директору «Чертаново» Николаю Ларину.

«Знаю, что футбольная общественность высказывалась, что можно было смягчить приговор. По крайней мере, все этого ждали. Однако суд принял такое решение. Ларин действовал во благо российского футбола? Я понимаю. Надеюсь, суд это учёл.



Там есть доказательная база, к сожалению. Можно ещё подать жалобу и апелляцию в Верховный суд. Верю ли, что может выйти по УДО? Не знаю. Здесь нужно разбираться в документах. Мне бы хотелось, чтобы он отделался штрафом. Есть закон — ему надо следовать, нравится вам это или нет», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Ларина приговорили к трём годам исправительной колонии общего режима за мошенничество. По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.