«Унион», лидирующий в Бундеслиге, продлил контракт с главным тренером
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Главный тренер берлинского «Униона» Урс Фишер продлил контракт с немецким клубом. Об этом сообщает пресс-служба команды. 56-летний швейцарец возглавляет «Унион» с лета 2018 года.
«Унион» лидирует в чемпионате Германии после семи туров. Команда из столицы Германии набрала 17 очков в национальном первенстве. Действующий победитель Бундеслиги — «Бавария». На данный момент подопечные Юлиана Нагельсмана занимают четвёртое место в немецком национальном первенстве.
На втором месте располагается дортмундская «Боруссия» (15), на третьей строчке — «Фрайбург» (14). Нападающий Шеральдо Бекер забил за «Унион» Берлин шесть голов в текущем сезоне. Он занимает шестое место среди всех бомбардирах в топ-лигах Европы. Лидирует в этом рейтинге Эрлинг Холанд.
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