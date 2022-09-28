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«Унион», лидирующий в Бундеслиге, продлил контракт с главным тренером

«Унион», лидирующий в Бундеслиге, продлил контракт с главным тренером
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Главный тренер берлинского «Униона» Урс Фишер продлил контракт с немецким клубом. Об этом сообщает пресс-служба команды. 56-летний швейцарец возглавляет «Унион» с лета 2018 года.

«Унион» лидирует в чемпионате Германии после семи туров. Команда из столицы Германии набрала 17 очков в национальном первенстве. Действующий победитель Бундеслиги — «Бавария». На данный момент подопечные Юлиана Нагельсмана занимают четвёртое место в немецком национальном первенстве.

На втором месте располагается дортмундская «Боруссия» (15), на третьей строчке — «Фрайбург» (14). Нападающий Шеральдо Бекер забил за «Унион» Берлин шесть голов в текущем сезоне. Он занимает шестое место среди всех бомбардирах в топ-лигах Европы. Лидирует в этом рейтинге Эрлинг Холанд.

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