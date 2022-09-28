Слуцкий — о первой тренировке Кварацхелии: он столкнулся с игроком, упал и начал плакать

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о проблемах, которые обнаружились у грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии на самой первой тренировке в казанском клубе.
«В первый раз, когда увидел его, понял, что это большой бриллиант, талант. Но, как и у многих талантливых игроков, у него были свои специфические особенности поведения.
На первой тренировке Кварацхелия столкнулся с одним из игроков, упал и начал плакать. Меня это очень сильно удивило, ведь футбол — игра мужчин, а не мальчиков. Так что это была первая проблема – непереносимость боли.
Вторая проблема – он не знал, как использовать свои лучшие качества. Кварацхелия использовал дриблинг везде: в свободных зонах, несвободных, вперёд, назад, против одного, пятерых игроков — неважно, абсолютно везде.
Отсюда возникала другая проблема – он всегда пытался избегать контакта с игроками. Это проблема, потому что если у тебя есть фантастический дриблинг, то тебе в любом случае придётся идти в столкновение с соперником. Из-за этого он старался идти в дриблинг слишком рано либо пробегал на 10 метров больше, чем нужно. Поэтому мы сделали специальную программу для Кварацхелии, много разговаривали, уделяли внимание занятиям по индивидуальной тактике», — сказал Слуцкий в интервью Фабрицио Романо.
Лига наций. Гибралтар — Грузия. 0:1, Хвича Кварацхелия:
Матчи Лиги наций в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.
- 28 сентября 2022
-
20:13
-
20:04
-
19:59
-
19:46
-
19:43
-
19:39
-
19:39
-
19:30
-
19:21
-
19:19
-
19:00
-
18:50
-
18:45
-
18:45
-
18:41
-
18:40
-
18:33
-
18:31
-
18:16
-
18:16
-
18:05
-
18:00
-
18:00
-
17:57
-
17:46
-
17:32
-
17:23
-
17:20
-
17:16
-
16:54
-
16:53
-
16:49
-
16:40
-
16:37
-
16:35