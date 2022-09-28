Слуцкий — о первой тренировке Кварацхелии: он столкнулся с игроком, упал и начал плакать

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о проблемах, которые обнаружились у грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии на самой первой тренировке в казанском клубе.

«В первый раз, когда увидел его, понял, что это большой бриллиант, талант. Но, как и у многих талантливых игроков, у него были свои специфические особенности поведения.



На первой тренировке Кварацхелия столкнулся с одним из игроков, упал и начал плакать. Меня это очень сильно удивило, ведь футбол — игра мужчин, а не мальчиков. Так что это была первая проблема – непереносимость боли.



Вторая проблема – он не знал, как использовать свои лучшие качества. Кварацхелия использовал дриблинг везде: в свободных зонах, несвободных, вперёд, назад, против одного, пятерых игроков — неважно, абсолютно везде.



Отсюда возникала другая проблема – он всегда пытался избегать контакта с игроками. Это проблема, потому что если у тебя есть фантастический дриблинг, то тебе в любом случае придётся идти в столкновение с соперником. Из-за этого он старался идти в дриблинг слишком рано либо пробегал на 10 метров больше, чем нужно. Поэтому мы сделали специальную программу для Кварацхелии, много разговаривали, уделяли внимание занятиям по индивидуальной тактике», — сказал Слуцкий в интервью Фабрицио Романо.

Лига наций. Гибралтар — Грузия. 0:1, Хвича Кварацхелия:

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