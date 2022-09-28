ЦСКА — «Сочи»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 28 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором ЦСКА примет «Сочи». Стартовый свисток главного арбитра встречи Алексея Сухого прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Игорь Акинфеев — Бруно Фукс, Виллиан Роша, Кирилл Набабкин, Милан Гайич, Мойзес — Саша Зделар, Максим Мухин, Иван Обляков, Константин Кучаев — Адольфо Гайч.

Сочи: Сослан Джанаев — Артём Мещанинов, Ванья Дркушич, Мусса Сиссако, Тимофей Маргасов, Сергей Терехов — Тимофей Шипунов, Артур Юсупов, Кирилл Ушатов, Никита Бурмистров — Лука Джорджевич.

По итогам двух прошедших матчей турнира армейцы занимают первое место квартета D с шестью очками в активе. У «Сочи» после двух туров нет ни одного набранного очка, в результате чего команда расположилась на последнем месте группы.