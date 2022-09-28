ЦСКА — «Сочи»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 28 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором ЦСКА примет «Сочи». Стартовый свисток главного арбитра встречи Алексея Сухого прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
ЦСКА: Игорь Акинфеев — Бруно Фукс, Виллиан Роша, Кирилл Набабкин, Милан Гайич, Мойзес — Саша Зделар, Максим Мухин, Иван Обляков, Константин Кучаев — Адольфо Гайч.
Сочи: Сослан Джанаев — Артём Мещанинов, Ванья Дркушич, Мусса Сиссако, Тимофей Маргасов, Сергей Терехов — Тимофей Шипунов, Артур Юсупов, Кирилл Ушатов, Никита Бурмистров — Лука Джорджевич.
По итогам двух прошедших матчей турнира армейцы занимают первое место квартета D с шестью очками в активе. У «Сочи» после двух туров нет ни одного набранного очка, в результате чего команда расположилась на последнем месте группы.
- 28 сентября 2022
-
20:13
-
20:04
-
19:59
-
19:46
-
19:43
-
19:39
-
19:39
-
19:30
-
19:21
-
19:19
-
19:00
-
18:50
-
18:45
-
18:45
-
18:41
-
18:40
-
18:33
-
18:31
-
18:16
-
18:16
-
18:05
-
18:00
-
18:00
-
17:57
-
17:46
-
17:32
-
17:23
-
17:20
-
17:16
-
16:54
-
16:53
-
16:49
-
16:40
-
16:37
-
16:35