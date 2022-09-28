«ПСЖ» может купить Бернарду Силву на замену Месси

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может сменить клубную прописку. Как утверждает портал Fichajes, португалец является потенциальной заменой аргентинца Лионеля Месси.

Изначально «ПСЖ» не нуждался в таком футболисте, как Бернарду Силва, учитывая, что у них есть игроки на этой позиции — Карлос Солер и Фабиан Руис, этим летом перешедшие в парижскую команду. Однако желание спортивного директора французов Луиса Кампоса подписать португальского полузащитника, с которым он знаком по «Монако», может послужить началом для потенциального ухода аргентинской звезды из «ПСЖ», которому потребуется равноценная замена. На данный момент Месси чувствует себя комфортно в Париже, но по поводу его возвращения в «Барселону» в СМИ появляется множество спекуляций, вследствие чего нельзя исключать вероятного возвращения игрока в стан сине-гранатовых.

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