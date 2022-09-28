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«ПСЖ» может купить Бернарду Силву на замену Месси

«ПСЖ» может купить Бернарду Силву на замену Месси
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Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может сменить клубную прописку. Как утверждает портал Fichajes, португалец является потенциальной заменой аргентинца Лионеля Месси.

Изначально «ПСЖ» не нуждался в таком футболисте, как Бернарду Силва, учитывая, что у них есть игроки на этой позиции — Карлос Солер и Фабиан Руис, этим летом перешедшие в парижскую команду. Однако желание спортивного директора французов Луиса Кампоса подписать португальского полузащитника, с которым он знаком по «Монако», может послужить началом для потенциального ухода аргентинской звезды из «ПСЖ», которому потребуется равноценная замена. На данный момент Месси чувствует себя комфортно в Париже, но по поводу его возвращения в «Барселону» в СМИ появляется множество спекуляций, вследствие чего нельзя исключать вероятного возвращения игрока в стан сине-гранатовых.

Как Месси тратит деньги на помощь людям?

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