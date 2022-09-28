Врач ЦСКА Безуглов рассказал о ходе восстановления Дивеева

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов перед началом матча 3-го тура Кубка России с «Сочи» рассказал о состоянии здоровья защитника красно-синих Игоря Дивеева.
«К счастью, в команде не появилось новых травмированных на этой неделе. Игорь Дивеев продолжает реабилитацию, всё идёт по заранее составленному плану. Мы оптимистично настроены, пока укладываемся в те сроки, которые были озвучены изначально, восстановление займёт примерно три месяца, быстрее не получится.
Остальные игроки занимаются в общей группе, многие возвращаются из сборных. Понятно, по этим причинами они сегодня не играют», — сказал Безуглов в эфире клубного канала.
В этом сезоне центральный защитник Игорь Дивеев принял участие во всех десяти матчах ЦСКА в РПЛ. На его счету победный гол на 79-й минуте встречи с «Крыльями Советов» в 8-м туре, а также голевая передача в игре с «Ахматом» (4:2).
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