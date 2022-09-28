«Динамо» проиграло «Оренбургу», ведя 2:0 к 82-й минуте

Сегодня, 28 сентября, состоялся матч 3-го тура Кубка России между московским «Динамо» и «Оренбургом». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Основное время противостояния завершилось со счётом 2:2, в серии пенальти сильнее оказалась команда Марцела Лички.



На 42-й минуте счёт в игре открыл Арсен Захарян. Полузащитник прошёл по центру поля, получил обратный пас пяткой от Фёдора Смолова, выскочил на ворота и пробил голкипера хозяев. На 59-й минуте Вячеслав Грулёв укрепил преимущество команды Славиша Йокановича. Нападающий подхватил мяч в центре поля, передвинулся в свободную зону и с радиуса штрафной пробил в дальний угол ворот.

На 82-й минуте Александр Павловец сократил отставание в счёте, а на 89-й минуте Владимир Сычевой реализовал пенальти. В серии 11-метровых последний удар не реализовал Даниил Лесовой.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния.