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«Динамо» проиграло «Оренбургу», ведя 2:0 к 82-й минуте

«Динамо» проиграло «Оренбургу», ведя 2:0 к 82-й минуте
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Сегодня, 28 сентября, состоялся матч 3-го тура Кубка России между московским «Динамо» и «Оренбургом». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Основное время противостояния завершилось со счётом 2:2, в серии пенальти сильнее оказалась команда Марцела Лички.

На 42-й минуте счёт в игре открыл Арсен Захарян. Полузащитник прошёл по центру поля, получил обратный пас пяткой от Фёдора Смолова, выскочил на ворота и пробил голкипера хозяев. На 59-й минуте Вячеслав Грулёв укрепил преимущество команды Славиша Йокановича. Нападающий подхватил мяч в центре поля, передвинулся в свободную зону и с радиуса штрафной пробил в дальний угол ворот.

На 82-й минуте Александр Павловец сократил отставание в счёте, а на 89-й минуте Владимир Сычевой реализовал пенальти. В серии 11-метровых последний удар не реализовал Даниил Лесовой.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Фонбет Кубок России. Группа C
28 сентября 2022, среда. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
4 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Захарян – 42'   0:2 Грулёв – 59'   1:2 Павловец – 82'   2:2 Сычевой – 89' (пен)
Удаления: Титков – 76' / нет
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