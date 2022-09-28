«Краснодар» — «Пари Нижний Новгород»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Стали известны стартовые составы на матч 3-го тура Фонбет Кубка России, в котором сыграют «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород». Матч пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свисток главного арбитра Романа Сафьяна прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Бородин, Литвинов, Волков, Ахметов, Ленини, Баньяц, Башиеса, Ионов, Кордоба.



«Пари Нижний Новгород»: Нигматуллин, Александров, Набиуллин, Гоцук, Агапов, Майга, Михайлов, Стоцкий, Рыбчинский, Милсон, Янсане.

На выходных также пройдёт 11-й тур Российской Премьер-Лиги. В воскресенье, 2 октября, «Пари НН» встретится с московским «Спартаком» у себя дома. На следующий день в Самаре пройдёт матч «Краснодара», который сыграет с «Крыльями Советов».