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«Химки» не выигрывают девять матчей подряд

«Химки» не выигрывают девять матчей подряд
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Сегодня, 28 сентября, «Химки» разгромно проиграли «Локомотиву» в матче третьего раунда Кубка России. Команда Спартака Гогниева потерпела поражение со счётом 0:5. Полузащитник красно-зелёных Педриньо оформил покер.

Гогниев стал третьим наставником подмосковного клуба в текущем сезоне. Сначала химчан тренировал Сергей Юран, затем Николай Писарев. Последний раз «Химки» одержали победу 7 августа. Тогда команда из Подмосковья обыграла «Торпедо». На протяжении девяти матчей команда не одерживает побед.

Юран возглавил подмосковную команду во время прошлого розыгрыша Российской Премьер-Лиги. Под руководством Юрана «Химки» смогли сохранить прописку в элитном дивизионе страны, одержав победу в стыковых матчах.

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