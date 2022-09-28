Спортивный бренд сборной Дании выступил с заявлением против Катара

Бренд спортивной экипировки Hummel объяснил, почему сознательно сделал едва различимыми детали формы сборной Дании для чемпионата мира в Катаре, а также обесцветил собственный логотип и эмблему национальной команды на футболке.

Футболка сборной Дании на ЧМ

«Эта футболка несёт в себе послание. Мы не хотим быть на виду во время турнира, стоившего жизни тысячам людей. Мы всегда поддерживаем сборную Дании, но это не то же самое, что поддерживать Катар как принимающую страну», — говорится в заявлении Hummel на их странице в «Твиттере».

Напомним, мундиаль начнётся с матча-открытия между сборными Катара и Эквадора 20 ноября. Чемпионат будет проходить до 18 декабря в пяти городах Катара: Доха, Лусаил, Эль-Хаур, Эль-Вакра и Эр-Райян. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, которая завоевала титул на мундиале, проходившем в России в 2018 году.