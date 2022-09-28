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Защитник «Химок» Тихий объяснил разгромное поражение клуба от «Локомотива» в Кубке

Защитник «Химок» Тихий объяснил разгромное поражение клуба от «Локомотива» в Кубке
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Защитник «Химок» Дмитрий Тихий прокомментировал разгромное поражение подмосковной команды в противостоянии третьего раунда Кубка России с «Локомотивом» (0:5).

«Результат — 5:0. Вышло так, потому что команда в процессе становления. Работаем очень много, у нас тренировочная работа, мы в процессе. Ничего страшного в этом не вижу, да и тренер нам об этом говорит. Я думаю, что всё даст свои плоды в ближайшем будущем — все это увидят.

Сейчас уже прослеживается: команда в атакующих действиях действует совсем по-другому. Год назад играли «автобусом». Чуть-чуть физически добавим, и результат будет другой. Есть ли у команды отчаяние? Ни в коем случае», — передаёт слова Тихого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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