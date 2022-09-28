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Защитник «Химок» Тихий: не слышал, чтобы кому-то из команды пришла повестка

Защитник «Химок» Тихий: не слышал, чтобы кому-то из команды пришла повестка
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Защитник «Химок» Дмитрий Тихий ответил на вопрос, получал ли кто-то в команде повестку в военкомат.

«Всегда что-то происходит. Понятно, что такого не происходило. Но мы делаем своё дело, отдаёмся 24 на 7. У нас были двухразовые тренировки: настолько плотный график, что мы сосредоточены на своём деле. Приходила ли повестка кому-то в команде? Я не слышал. Думаю, с руководством будет разговор на эту тему.

Обсуждали ли с ребятами мобилизацию? У нас по этому поводу сейчас особо нет разговоров в команде. Ничего не могу сказать», — передаёт слова Тихого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Химки» уступили московскому «Локомотиву» в матче группового этапа Кубка России. Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу железнодорожников.

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